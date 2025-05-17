S!CK replonge dans la lente et minutieuse création de Se7en dans un volume cinéma de 276 pages, conçu aux côtés du scénariste, monteur, sound-designer et d'une partie de l'équipe artistique qui a donné vie au classique.

Ce numéro revient aux prémices du script de Se7en aux côtés de son scénariste Andrew Kevin Walker. On revient aussi sur le découpage ciselé du film avec Richard Francis-Bruce (Monteur), l'impact universel de l'introduction du film avec Kyle Cooper (Title Designer), le bruit de la pluie et la science du sound-design aux côtés de Kim B. Christensen (Sound Effect Editor), sans oublier les décors sordides et effets spéciaux macabres avec Barry Chusid (Assistant Art Director) & Margaret Beserra (Équipe des Effets Spéciaux).

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 276 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression offset française - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Couverture recto/verso inédite de Shawn Sheehan - Sortie estimée Juillet 2025 // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).

➜ Suivez les actualités et les étapes de la production sur notre journal de prod.

DANS CE NUMÉRO...

Dans ce numéro, nous avons exploré la cross-culture sous l'angle du cinéma en partant au contact d'artistes et créateurs d'oeuvres comme L'Échelle de Jacob (Bruce Joel Rubin), Mars Express (Jérémie Périn, Laurent Sarfati, Fred Avril, Philippe Monthaye), The Substance (Stanislas Reydellet, Raffertie), Maxxxine (Eliot Rockett) ou encore Scavengers Reign (Sean Buckelew). Pour cet opus, nous avons travaillé avec de multiples artistes (Jacque, K. James Duval, Loïc Lusnia, Nicolas Bazin, Przemysław Berestko, Sevan Grand, Shawn Sheehan & Synopsies) qui ont parsemé nos longs formats de créations inédites.

EDITION COLLECTOR

Pour plonger dans l'univers créatif de Se7en, nous avons imaginé avec l'artiste Shawn Sheehan un visuel de couverture doublement extensible qui s'étale sur 60cm. Ce dernier se déploie dans une édition collector limitée qui profite également de finitions cuivre sur toutes les faces de la cover, ainsi que d'un bandeau de sur-cover détachable au visuel (infernal) alternatif. Vous trouverez également un marque page recto/verso inédit signé Nicolas Bazin ainsi qu'un deck de 6 cartes à collectionner illustrées par Sévan Grand.

LA COLLECTION S!CK

Chaque numéro, on encapsule les liens entre jeux vidéo et cinéma aux côtés des créateurs/trices. Notre but ? Préserver ce savoir et immortaliser la cross-culture dans un artzine de collection qui traite ses sujets en profondeur et donne une parole sans limite à celles et ceux qui font le cinéma et les jeux vidéo. Nos précédents volumes cinéma explorent le médium à travers des contributions inédites des créateurs/trices de The Thing, Hellraiser, The Lighthouse, Poor Things, Dark City ou Event Horizon. Merci de continuer à nous pousser dans cette démarche de minutie et de préservation. Avec vous, nous voulons faire de chaque numéro quelque chose de spécial.

➔ Comment suivre la production du numéro ?

De l'impression jusqu'à l'expédition finale, vous pouvez suivre les étapes de chacun de nos projets sur notre Journal de Bord.

➔ Livrez-vous partout dans le monde ?

Oui ! Les frais de port seront adaptés à la zone géographique dans laquelle vous résidez.

➔ Les ouvrages sont-ils bien protégés durant le transport ?

Les magazines sont conditionnés en enveloppes bulles, colis suivi doublement renforcés ou avec des coins mousse selon la taille de votre commande. Le détail de nos conditions d'envois se trouve juste ici.

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Si vous avez une question n'hésitez pas à jeter un oeil à notre FAQ complète ou bien à nous contacter (contact@sick-magazine.com). Notre SAV se tiens à votre disposition et nous ferons le nécéssaire !