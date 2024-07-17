S!CK plonge dans l'horreur abyssale de The Thing dans un opus jonché d'illustrations et interviews inédites, qui retrace la création et l'héritage du classique de John Carpenter, aux côtés de l'équipe du film de 1982.

En couverture, nous avons longuement échangé avec le producteur Stuart Cohen qui a retracé les coulisses du film. On a aussi discuté avec Peter Kuran (Designer du Générique), Thomas G. Waites (Acteur / Windows), Dick Warlock (Cascadeur et doublure de Kurt Russel) & Rob Burman (Département des effets spéciaux) avec qui nous avons décortiqué l'impact intemporel des effets pratiques du film.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 272 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression offset française - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Couverture recto/verso inédite de Shawn Sheehan // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).

➜ Suivez les actualités et les étapes de la production sur notre journal de prod.

DANS CE NUMÉRO...

S!CK #029 est paré de nouvelles interviews, qui plongent dans les coulisses de films comme The Killer (Andrew Kevin Walker), The Lighthouse (Craig Lathrop, Matt Likely), Tortues Ninja Mutant Mayhem (Arthur Fong, Justin Runfola), Dark City (George Liddle) ou encore Poor Things (Vasilis Marmatakis). Nous avons aussi travaillé des artistes français et internationnaux (Erica Urzua, Dead Pegasus, Franck Besançon, Gauthier Colin, Jeff Grimal, Lou-Ellen Allwood, Nicolas Bazin, Przemysław Berestko, Sevan Grand & Shawn Sheehan) qui ont ont parsemés nos longs-formats de créations inédites.

EDITION COLLECTOR

Pour accompagner le visuel inédit de la couverture du numéro The Thing, nous nous sommes penché avec notre imprimeur français sur une édition collector spéciale aux finitions bleu métal sur toutes les face de la cover, ainsi qu'à un nouveau deck de 7 cartes à collectionner de Capsule Battle conçu avec l'artiste Sévan. Vous trouverez aussi un marque page recto/verso inédit de la cover de Shawn Sheehan, ainsi qu'un deck de 6 cartes illustrées à collectionner conçu avec l’artiste Sevan Grand.

LA COLLECTION S!CK

Chaque numéro, on encapsule les liens entre jeux vidéo et cinéma aux côtés des créateurs/trices. Notre but ? Préserver ce savoir et immortaliser la cross-culture dans un artzine de collection qui traite ses sujets en profondeur et donne une parole sans limite à celles et ceux qui font le cinéma et le jeu vidéo. Nos précédents volumes cinéma explorent le médium à travers des contributions inédites autour de thèmes comme Alien ou Hellraiser. Merci pour votre soutien ! Avec vous, nous sommes déterminés à créer les plus beaux ouvrages possibles, aussi longtemps qu'on le pourra.

➔ Comment suivre la production du numéro ?

De l'impression jusqu'à l'expédition finale, vous pouvez suivre les étapes de chacun de nos projets sur notre Journal de Bord.

➔ Livrez-vous partout dans le monde ?

Oui ! Les frais de port seront adaptés à la zone géographique dans laquelle vous résidez.

➔ Les ouvrages sont-ils bien protégés durant le transport ?

Les magazines sont conditionnés en envelloppes bulles, colis suivi doublement renforcés ou avec des coins mousse selon la taille de votre commande. Le détail de nos conditions d'envois se trouve juste ici.

➔ J'ai une autre question et/ou j'aimerais entrer en contact avec votre SAV.

Si vous avez une question n'hésitez pas à jeter un oeil à notre FAQ complète ou bien à nous contacter (contact@sick-magazine.com). Notre SAV se tiens à votre disposition et nous ferons le nécéssaire !