Le numéro Nosferatu

18,50 € soit environ 20,24 $US (≈ 20,24 $US)

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Préparez-vous à plonger dans les entrailles du monstre mythique au fil d'un volume cinéma chargé d'interviews, qui revient sur la renaissance de Nosferatu et ses inspirations créatives, le tout agrémenté d'illustrations, de concepts et de photos de tournage inédites.

Pour célébrer la renaissance du monstre, nous avons réunis une grande partie de l'équipe du film Nosferatu au fil d'interviews fleuve avec David White (Prosthetic Designer), Traci Loader (Makeup Design), Hauke Richter (Directeur Artistique), Linda Muir (Costumes), Adam Pescott (Storyboards), Till Holder (Concept Artist), ou encore les sound-designers Damian Volpe et Michael Fentum. Au sommaire, vous trouverez aussi des dizaines d'interviews qui immortalisent les histoires derrière la création de films comme Everything Everywhere All At Once (Jason Kisvarday), Mickey 17 (Edward Ashton, Fiona Crombie), Annihilation (Andrew Whitehurst, Denis Schnegg), Common Side Effects (Vincent Tsui) ou encore Blue Velvet (Duwayne Dunham, Jeff Goodwin). Des discussions parsemées d'illustrations spécialement créées pour ce numéro par une dizaine d'artistes français et internationaux !

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 184 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression offset française - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Shawn Sheehan // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).

➜ VOIR L'ÉDITION COLLECTOR // L'édition collector du numéro Nosferatu profite d'un visuel extensible de la couverture dépliable sur 60cm, ainsi que finitions argent sur toutes les faces de la cover. Contient également un marque page collector et 6 cartes illustrées à collectionner.