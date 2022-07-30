Le numéro Prince of Persia

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S!CK #032 explore l'art et la création de Prince of Persia. Au fil des époques, nous avons remonté le courant de la saga imaginée par Jordan Mechner dans un volume jeu vidéo de 228 pages, raconté par les artistes et créateurs/trices phares des différents épisodes.

Pour ce numéro, le créateur de Prince of Persia, Jordan Mechner est revenu sur les inspirations et défis du classique originel. À ses côtés, des interviews avec le directeur artistique Raphaël Lacoste (Les Sables du Temps), Nicolas « Sparth » Bouvier (L'Âme du Guerrier) ou encore le concept artiste Maxime Desmettre. Lucie Dewagnier (Game Director) et Dylan Eurlings (Directeur Artistique) retracent la naissance de The Rogue Prince of Persia, et la compositrice Mentrix s'est replongé dans la musique de The Lost Crown. Dans ce numéro, vous trouverez aussi des dizaines d’interviews qui immortalisent la création des jeux vidéo, comme Animal Well (Billy Basso, Dan Adelman), Still Wakes the Deep (Dan Pinchbeck, Jason Graves, Michele Nucera, Iain Gillespie), Lorelei & the Laser Eyes (Simon Flesser), Tinykin (Marie Marquet, Romain Claude, Simon « Hutt » Trousselier) ou encore Firewatch (Chris Remo). Des discussions parsemées d'illustrations inédites d'une dizaine d'artistes français et internationnaux.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 228 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression offset française - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Matt Kehler // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).

➜ VOIR L'ÉDITION COLLECTOR // L'édition collector du numéro Prince of Persia profite d'un visuel extensible de la couverture dépliable sur 60cm, ainsi que finitions or sur toutes les faces de la cover. Contient également un marque page collector et 6 cartes illustrées à collectionner.