Vous avez une question à propos d'une commande ou de votre abonnement ? Notre SAV se tiens à votre disposition tous les jours de la semaine, et nous ferons de notre mieux pour vous répondre dans les plus brefs délais.
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QUESTIONS FRÉQUENTES
Quand vais-je recevoir ma commande ?
Nous effectuons des sessions d'envois à la Poste deux fois par semaine. Une fois votre commande expédiée, il faut compter en moyenne 2 jours ouvrés pour les colis suivi, et environ 7 jours ouvrés (délais indicatif) pour les envois Presse non suivi.
Livrez-vous partout dans le monde ?
Oui ! Les frais de port seront adaptés à la zone géographique dans laquelle vous résidez.
Les ouvrages sont-ils bien protégés ?
Les magazines sont conditionnés en envelloppes bulles, colis doublement renforcés ou avec des coins mousse selon la taille de votre commande. Le détail de nos conditions d'envois se trouve juste ici.
Ou en est ma précommande ?
De l'impression jusqu'à l'expédition finale, vous pouvez suivre les étapes de chacun de nos projets sur notre Journal de Bord.
Allez-vous réimprimer X numéro ?
Suite à l'explosion des prix du papier, nous avons dû limiter les réimpressions de nos anciens numéros. Si la demande est assez forte, nous n'excluons jamais de faire revenir des classiques de la collection.
Puis-je avoir un numéro de suivi sur l'offre Presse ?
Le tarif presse (plus abordable) ne permet pas d'ajouter un numéro de suivi à la commande. Pour bénéficier d'un numéro de suivi, nous vous invitons à cocher l'option « COLIS » avant de valider votre commande.
Puis-je changer l'adresse de mon abonnement ou de ma précommande ?
Oui ! Il vous suffit de vous rendre sur la rubrique MON COMPTE du menu déroulant et de mettre à jour vos infos ici.
Je n'ai pas reçu tous les numéros le même jour, est-ce normal ?
Si vous avez commandé plusieurs magazines en optant pour le tarif presse, il se peut que votre commande ait été expédiée en deux enveloppes séparées. Toute la commande est expédiée le même jour, mais il se peut que vous en receviez une avant les autres. Vous devriez recevoir la seconde partie le lendemain, ou dans les jours suivants ! Si vous avez opté pour un envoi colis, toute la commande arrivera simultanément.
Comment indiquer le choix des numéros dans un pack ?
Si vous avez pris un pack de numéros au choix, il vous suffit de préciser les numéros que vous voulez dans le champ « Note de la commande » avant de valider l'achat. Pensez à vérifier la disponibilité des numéros !
Comment utiliser un Cheat Code ?
Il vous suffit d'entrer la bonne combinaison de touches à l'aide de la manette secrète, cachée sous le logo « CHEAT CODE » juste avant de finaliser votre commande. Rendez-vous ici si vous avez besoin de plus d'astuces.