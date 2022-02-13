Les Cheat Codes vous permettent d'ajouter des suppléments surprises à vos commandes sur le shop S!CK. Vous êtes en possession d'un Cheat Code et vous souhaitez l'utiliser ? Ce n'est pas compliqué !

➔ Les Cheat Codes sont toujours constitués de 8 caractères à taper sur votre clavier dans un ordre précis. Ces 8 caractères sont « ↑ », « → », « ↓ », « ← », « S », « ! », « C », et « K ».

➔ Pour qu'un Cheat Code fonctionne, vous devez effectuer la séquence de 8 touches sur la page du « checkout ». Cliquez sur le logo « CHEAT CODE » au dessus de votre total, juste en dessous de votre récapitulatif de panier. Une manette secrète apparaitra dans laquelle entrer la séquence !

➔ Lorsque vous rentrez la séquence du cheat code, vous n'avez que 1,5 secondes d'écart maximum entre chaque caractère.

➔ Un seul Cheat Code par panier.

➔ Les Cheat Codes ont tous une date d'expiration !

➔ Lorsqu'un Cheat Code est validé, vous verrez apparaître une animation directement dans le panier de votre résumé de commande. (GG)