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Ce giga pack vous permet de commander 9 numéros classiques de votre choix dans la limite des stocks disponibles, tout en profitant d'un tarif très dégressif ! Le Vortex de la cross-culture vous ouvre ses portes.

Pour nous faire part de votre sélection de douze numéros, rien de plus simple ! Il vous suffit de remplir le champ « Note de la commande » une fois votre panier validé, au moment d'entrer votre adresse. Votre commande sera ensuite traitée par nos soins, et expédiée dans un colis suivi renforcé (en savoir plus sur nos conditions d'envois ici). Notez que cette offre est uniquement valable pour les éditions classiques du magazine, et les numéros qui ne sont pas tombés en rupture de stock. La liste des numéros de S!CK ainsi que leur couvertures respectives est disponible au bout de ce lien.

➜ NUMÉROS EN RUPTURE // Attention, les numéros #001 (Evil Dead), #002 (Malcolm), #003 (Joker), #004 (Jim Carrey), #005 (Silent Hill), #006 (X-Files), #007 (Futurama), #010 (Hannibal), #015 (Akira), #016 (Gremlins), #018 (Lovecraft), #020 (Fight Club) et #024 (American Psycho) sont en rupture de stock et ne peuvent pas être ajoutés au pack.