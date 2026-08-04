S!CK #033 bascule dans l'obscurité de Nosferatu. Préparez-vous à découvrir un nouveau numéro hanté rempli d'illustrations, de concepts et de photos de tournage inédites, écrit aux côtés des équipes de Annihilation, Blue Velvet, Mickey 17 et plus encore.

Pour célébrer la renaissance du monstre, nous avons réunis une grande partie de l'équipe du film Nosferatu au fil d'interviews fleuve avec David White (Prosthetic Designer), Traci Loader (Makeup Design), Hauke Richter (Directeur Artistique), Linda Muir (Costumes), Adam Pescott (Storyboards), Till Holder (Concept Artist), ou encore les sound-designers Damian Volpe et Michael Fentum.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 184 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression offset française - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Shawn Sheehan // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).

➜ Suivez les actualités et les étapes de la production sur notre journal de prod.

DANS CE NUMÉRO...

Au fil des pages, vous trouverez des dizaines d'interviews qui immortalisent les histoires derrière la création de films comme Everything Everywhere All At Once (Jason Kisvarday), Mickey 17 (Edward Ashton, Fiona Crombie), Annihilation (Andrew Whitehurst, Denis Schnegg), Common Side Effects (Vincent Tsui) ou encore Blue Velvet (Duwayne Dunham, Jeff Goodwin). Des discussions parsemées de photos de coulisses et d'illustrations spécialement créées pour ce numéro par des artistes français et internationaux.

EDITION COLLECTOR

S!CK #033 débarque avec une édition collector limitée de l'artiste Shawn Sheehan, qui signe une illustration panoramique étendue de la demeure sépulcrale de Nosferatu, dont la splendeur s'étale sur une couverture dépliable de 60cm. Contient également des finitions argent sur toutes les faces de la couverture, un bandeau détachable au visuel alternatif, ainsi qu'un marque page recto/verso limité illustré par Nicolas Bazin ! Vous recevez aussi un deck de 6 cartes illustrées à collectionner conçu avec l’artiste Sevan Grand.

➜ VOTRE NOM DANS LE MAGAZINE // Commandez votre copie avant la fin des précommandes pour apparaître dans les remerciements spéciaux du numéro Nosferatu. Les prénoms seront publiés dans l'ordre chronologique des précommandes. Merci de votre soutien !

LA COLLECTION S!CK

Chaque numéro, S!CK célèbre la création des films et des jeux vidéo dans une revue illustrée, remplie d'interviews et d'illustrations inédites. Nos précédents volumes cinéma plongent dans les coulisses de films comme The Thing, Se7en, The Lighthouse, L'Échelle de Jacob, ou The Substance. Chaque numéro est un travail d'amour, issus de longs mois de travail. Merci de soutenir la démarche du magazine !

➔ Comment suivre la production du numéro ?

De l'impression jusqu'à l'expédition finale, vous pouvez suivre les étapes de chacun de nos projets sur notre Journal de Bord.

➔ Livrez-vous partout dans le monde ?

Oui ! Les frais de port seront adaptés à la zone géographique dans laquelle vous résidez.

➔ Les ouvrages sont-ils bien protégés durant le transport ?

Les magazines sont conditionnés en enveloppes bulles, colis suivi doublement renforcés ou avec des coins mousse selon la taille de votre commande. Le détail de nos conditions d'envois se trouve juste ici.

➔ J'aimerais entrer en contact avec votre SAV.

Si vous avez une question n'hésitez pas à jeter un oeil à notre FAQ complète ou bien à nous contacter (contact@sick-magazine.com). Notre SAV se tiens à votre disposition et nous ferons le nécéssaire !