Vous avez un nouveau message... S!CK #030 replonge dans la création d'Hotline Miami — un classique subversif du jeu indépendant que l'on explore au coeur d'un volume jeu vidéo de 276 pages, écrit aux côtés des artistes impliqués dans la création des jeux.

Ce numéro explore les influences qui circulent entre les différents artistes et créateurs comme un courant électrique. L'occasion de plonger dans l'art psychédélique de El Huervo (Art & Bande-son), les influences cinématographiques de la musique avec Carpenter Brut (Bande-Son), l'intensité brute des bruitages des jeux aux côtés de Jordan Fehr (Sound-Design), ou encore les prémices de la bande-son des jeux avec Jasper Byrne (Playtest & Bande-Son) & Eirik Suhrke (Bande-Son).

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 276 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression offset française - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Couverture recto/verso inédite de Aleksey Rico // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).

➜ Suivez les actualités et les étapes de la production sur notre journal de prod.

DANS CE NUMÉRO...

S!CK #030 part à la rencontre d'artistes et créateurs de jeux vidéos acclamés, comme Prince of Persia The Lost Crown (Mounir Radi, Jean-Christophe Alessandri), Tunic (Andrew Shouldice, Eric Billingsley, Janice Kwan, Terence Lee), Mediterranea Inferno (Lorenzo Redaelli), Mirror's Edge (Solar Fields, Mattias Häggström, Tobias Hogstrand) ou encore Ultros (El Huervo, Ratvader). Pour cet opus, nous avons travaillé avec de nombreux (Aleksey Rico, Gauthier Colin, The Dead Pegasus, Matt Kehler, Synopsies, Milena Gontard, Nicolas Bazin, Oscar Sidoff Rydelius, Quentin Marroule & Sevan Grand) qui ont parsemé nos longs formats de créations inédites.

EDITION COLLECTOR

Pour accompagner le visuel inédit de la couverture du numéro Hotline Miami, nous avons repoussé nos propres murs avec une édition collector spéciale doublement extensible qui étale le visuel de couverture sur 60cm. Cette dernière profite de finitions rose métal sur toutes les faces de la cover, ainsi que d'un bandeau de sur-cover détachable au visuel alternatif. Vous trouverez également un marque page recto/verso inédit signé Nicolas Bazin ainsi qu'un deck de 7 cartes à collectionner illustrées par Sévan Grand.

LA COLLECTION S!CK

Chaque numéro, on encapsule les liens entre jeux vidéo et cinéma aux côtés des créateurs/trices. Notre but ? Préserver ce savoir et immortaliser la cross-culture dans un artzine de collection qui traite ses sujets en profondeur et donne une parole sans limite à celles et ceux qui font les jeux vidéo et le cinéma. Nos précédents volumes jeux vidéo explorent le médium à travers des contributions inédites des créateurs/trices de Alan Wake, Shadow of the Colossus, Citizen Sleeper, Jusant, Assassin's Creed Mirage ou MediEvil. Merci aussi de nous pousser à aller dans la bonne direction — donner la parole aux créateurs/trices est aujourd'hui une nécessité, et ceux qui façonnent les oeuvres ne méritent rien d'autre qu'un écrin qui saura perdurer dans le temps.

➔ Comment suivre la production du numéro ?

De l'impression jusqu'à l'expédition finale, vous pouvez suivre les étapes de chacun de nos projets sur notre Journal de Bord.

➔ Livrez-vous partout dans le monde ?

Oui ! Les frais de port seront adaptés à la zone géographique dans laquelle vous résidez.

➔ Les ouvrages sont-ils bien protégés durant le transport ?

Les magazines sont conditionnés en enveloppes bulles, colis suivi doublement renforcés ou avec des coins mousse selon la taille de votre commande. Le détail de nos conditions d'envois se trouve juste ici.

➔ J'ai une autre question et/ou j'aimerais entrer en contact avec votre SAV.

Si vous avez une question n'hésitez pas à jeter un oeil à notre FAQ complète ou bien à nous contacter (contact@sick-magazine.com). Notre SAV se tiens à votre disposition et nous ferons le nécéssaire !