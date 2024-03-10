Ce n’est pas un magazine, c’est un Vortex. S!CK entame un nouveau chapitre avec ce numéro de 268 pages illustrées, écrites aux côtés des créateurs/trices qui plongent avec nous dans le cauchemar d’Alan Wake.

Pour immortaliser l’oeuvre de Remedy, nous sommes partis à la rencontre de Petri Alanko (Compositeur), Anssi Määttä (Réalisateur Live), Mikko Riikonen (Directeur de la Photographie), Simon Wasselin (Lead Narrative Designer), Nazareno Urbano (Designer des Environnements) ou Ilkka Villi, l'interprète de Wake lui-même qui revient sur 20 ans dans la peau de son personnage, raconté sous la forme de pages de manuscrit perdues.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D’ENVOIS // 268 pages sans publicité – 170 x 230mm – Dos carré collé sur papier 150gr – Impression française – Tirage offset – Couverture semi-rigide, finitions soft touch – Illustration recto/verso inédite de Dustin Knotek // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).

➜ Suivez les actualités et les étapes de la production sur notre journal de prod.

DANS CE NUMÉRO...

S!CK #028 part à la rencontre des créateurs/trices d’oeuvres comme Assassin’s Creed Mirage (Sarah Beaulieu), Chants of Sennaar (Julien Moya, Thomas Panuel, Thomas Brunet), Bomb Rush Cyberfunk (Dion Koster), Lone Survivor (Jasper Byrne), Cocoon (Erwin Kho) ou Jusant (Mathieu Beaudelin, Kevin Poupard, Edouard Caplain, Felix Elvis le Pottier). Le tout illustré par une dizaines d'artistes (Audrey Vellard, Dead Pegasus, Dustin Knotek, Felix Elvis le Pottier, Liam Donne, Matt Kehler, Nicolas Bazin, Quentin Marroule, Sevan Grand & Zura Hell) qui ont ont parsemés nos pages de créations inédites.

EDITION COLLECTOR

Pour accompagner le visuel inédit de la couverture du numéro Alan Wake, nous avons réfléchi avec notre imprimeur à une édition collector aux finitions rouge métal sur toutes les faces de la cover, ainsi qu'a un marque page limité de l'illustration de Dustin Knotek ! Vous recevez aussi un deck de 6 cartes illustrées à collectionner conçu avec l’artiste Sevan Grand.

LA COLLECTION S!CK

Chaque numéro, on encapsule les liens entre jeux vidé et cinéma et les différentes formes d'art aux côtés des créateurs/trices dans une revue richement illustrée, qui traite ses sujets en profondeur. Nos précédents opus jeux vidéo s'enfoncent toujours plus loin dans la création des jeux vidéo avec notamment des contributions inédites autour de thèmes comme Shadow of the Colossus ou Dark Souls. Du fond du cœur, merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis des années

➔ Comment suivre la production du numéro ?

De l'impression jusqu'à l'expédition finale, vous pouvez suivre les étapes de chacun de nos projets sur notre Journal de Bord.

➔ Livrez-vous partout dans le monde ?

Oui ! Les frais de port seront adaptés à la zone géographique dans laquelle vous résidez.

➔ Les ouvrages sont-ils bien protégés durant le transport ?

Les magazines sont conditionnés en envelloppes bulles, colis suivi doublement renforcés ou avec des coins mousse selon la taille de votre commande. Le détail de nos conditions d'envois se trouve juste ici.

➔ J'ai une autre question et/ou j'aimerais entrer en contact avec votre SAV.

Si vous avez une question n'hésitez pas à jeter un oeil à notre FAQ complète ou bien à nous contacter (contact@sick-magazine.com). Notre SAV se tiens à votre disposition et nous ferons le nécéssaire !