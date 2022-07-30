Le numéro Se7en

18,50 € soit environ 20,24 $US (≈ 20,24 $US)

Ajouter au Panier

S!CK replonge dans la lente et minutieuse création de Se7en dans un volume cinéma de 276 pages, conçu aux côtés du scénariste, monteur, sound-designer et d'une partie de l'équipe artistique qui a donné vie au classique.

Ce numéro revient aux prémices du script de Se7en aux côtés de son scénariste Andrew Kevin Walker. On revient aussi sur le découpage ciselé du film avec Richard Francis-Bruce (Monteur), l'impact universel de l'introduction du film avec Kyle Cooper (Title Designer), le bruit de la pluie et la science du sound-design aux côtés de Kim B. Christensen (Sound Effect Editor), sans oublier les décors sordides et effets spéciaux macabres avec Barry Chusid (Assistant Art Director) & Margaret Beserra (Équipe des Effets Spéciaux). Dans ce numéro, nous avons exploré la cross-culture sous l'angle du cinéma en partant au contact d'artistes et créateurs d'oeuvres comme L'Échelle de Jacob (Bruce Joel Rubin), Mars Express (Jérémie Périn, Laurent Sarfati, Fred Avril, Philippe Monthaye), The Substance (Stanislas Reydellet, Raffertie), Maxxxine (Eliot Rockett) ou encore Scavengers Reign (Sean Buckelew). Pour cet opus, nous avons travaillé avec de multiples artistes qui ont parsemé nos longs formats de créations inédites.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 276 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression offset française - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Couverture recto/verso inédite de Shawn Sheehan // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).

➜ VOIR L'ÉDITION COLLECTOR // L'édition collector du numéro Se7en profite d'un visuel extensible de la couverture dépliable sur 60cm, ainsi que finitions cuivre sur toutes les faces de la cover. Contient également un marque page collector et 6 cartes illustrées à collectionner.