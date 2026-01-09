S!CK #032 explore l'art et la création de Prince of Persia. Au fil des époques, nous avons remonté le courant de la saga imaginée par Jordan Mechner dans un volume jeu vidéo de 228 pages, raconté par les artistes et créateurs/trices phares des différents épisodes.

Pour ce numéro, le créateur de Prince of Persia, Jordan Mechner est revenu sur les inspirations et défis du classique originel. À ses côtés, des interviews avec le directeur artistique Raphaël Lacoste (Les Sables du Temps), Nicolas « Sparth » Bouvier (L'Âme du Guerrier) ou encore le concept artiste Maxime Desmettre. Lucie Dewagnier (Game Director) et Dylan Eurlings (Directeur Artistique) nous ont retracés la naissance de The Rogue Prince of Persia, et la compositrice Mentrix s'est replongé dans la musique de The Lost Crown.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 228 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression offset française - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Matt Kehler // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).

➜ Suivez les actualités et les étapes de la production sur notre journal de prod.

DANS CE NUMÉRO...

Dans ce numéro, vous trouverez aussi des dizaines d’interviews qui immortalisent la création des jeux vidéo, comme Animal Well (Billy Basso, Dan Adelman), Still Wakes the Deep (Dan Pinchbeck, Jason Graves, Michele Nucera, Iain Gillespie), Lorelei & the Laser Eyes (Simon Flesser), Tinykin (Marie Marquet, Romain Claude, Simon « Hutt » Trousselier) ou encore Firewatch (Chris Remo). Des discussions parsemées d'illustrations inédites d'une dizaine d'artistes (Aynaz Najafi, Gauthier Colin, K. James Duval, Lilian El Sayed, Matt Kehler, Milena Gontard, Nicolas Bazin, Przemysław Berestko, Quentin Marroule & Sevan Grand).

EDITION COLLECTOR

Pour célébrer l'inspiration artistique autour de Prince of Persia, nous avons imaginé une édition collector limitée avec l'artiste Matt Kehler, qui a créé une illustration de couverture extensible sur 60cm. L'édition collector du magazine contient également des finitions or sur toutes les faces de la couverture, ainsi qu'un bandeau détachable au visuel alternatif. Vous recevrez également un marque page recto/verso de Nicolas Bazin. Vous recevez aussi un deck de 6 cartes illustrées à collectionner conçu avec l’artiste Sevan Grand.

LA COLLECTION S!CK

Chaque numéro, on immortalise la création des jeux vidéo et du cinéma aux côtés des créateurs/trices. Au fil des pages, nous voulons célébrer la beauté, la créativité, mais aussi préserver les récits derrière la création des jeux vidéo, tout comme des films. Nos précédents volumes jeu vidéo explorent le médium à travers des contributions inédites des créateurs/trices de Hotline Miami, Alan Wake, Mirror's Edge, Tunic, Cocoon ou Jusant. Du fond du coeur, merci de nous aider à poursuivre sur cette voie d'indépendance et de préservation !

➔ Comment suivre la production du numéro ?

De l'impression jusqu'à l'expédition finale, vous pouvez suivre les étapes de chacun de nos projets sur notre Journal de Bord.

➔ Livrez-vous partout dans le monde ?

Oui ! Les frais de port seront adaptés à la zone géographique dans laquelle vous résidez.

➔ Les ouvrages sont-ils bien protégés durant le transport ?

Les magazines sont conditionnés en enveloppes bulles, colis suivi doublement renforcés ou avec des coins mousse selon la taille de votre commande. Le détail de nos conditions d'envois se trouve juste ici.

➔ J'aimerais entrer en contact avec votre SAV.

Si vous avez une question n'hésitez pas à jeter un oeil à notre FAQ complète ou bien à nous contacter (contact@sick-magazine.com). Notre SAV se tiens à votre disposition et nous ferons le nécéssaire !