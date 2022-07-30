Le numéro Hotline Miami

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Vous avez un nouveau message... S!CK #030 replonge dans la création d'Hotline Miami — un classique subversif du jeu indépendant que l'on explore au coeur d'un volume jeu vidéo de 276 pages, écrit aux côtés des artistes impliqués dans la création des jeux.

Ce numéro explore les influences qui circulent entre les différents artistes et créateurs comme un courant électrique. L'occasion de plonger dans l'art psychédélique de El Huervo (Art & Bande-son), les influences cinématographiques de la musique avec Carpenter Brut (Bande-Son), l'intensité brute des bruitages des jeux aux côtés de Jordan Fehr (Sound-Design), ou encore les prémices de la bande-son des jeux avec Jasper Byrne (Playtest & Bande-Son) & Eirik Suhrke (Bande-Son). Au sommaire de S!CK #030, on part à la rencontre des créateurs/trices de jeux comme Prince of Persia The Lost Crown (Mounir Radi, Jean-Christophe Alessandri), Tunic (Andrew Shouldice, Eric Billingsley, Janice Kwan, Terence Lee), Mediterranea Inferno (Lorenzo Redaelli), Mirror's Edge (Solar Fields, Mattias Häggström, Tobias Hogstrand) ou encore Ultros (El Huervo, Ratvader). Pour cet opus, nous avons travaillé avec une dizaine d'artistes qui ont parsemé nos longs formats de créations inédites.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 276 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression offset française - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Couverture recto/verso inédite de Aleksey Rico // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).

➜ VOIR L'ÉDITION COLLECTOR // L'édition collector du numéro Hotline Miami profite d'un visuel extensible de la couverture dépliable sur 60cm, ainsi que finitions rose métal sur toutes les faces de la cover. Contient également un marque page collector et les 6 cartes du deck « Last Call » de Capsule Battle.