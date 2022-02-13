Toutes les commandes sont emballées par nos soins et protégées par du papier bulle et/ou des cartons renforcés. Les envois sont effectués deux fois par semaines, et nous proposons des expéditions partout dans le monde.

Une fois votre commande traitée et expédiée, le délai indicatif en France est d'environ 7 jours ouvrés pour les envois presse non suivi, et 2 jours pour les Colissimos suivis. Pour l'international, le délai indicatif est de 7 à 12 jours pour les envois presse, et 4 à 7 jours pour les colis. En dehors de l'Union européenne, les formalités douanières peuvent rallonger ce délai de 3 jours.

➔ LIVRAISON PRESSE (SANS SUIVI)

Nous proposons deux méthodes de livraisons — Presse (sans suivi) et Colissimo (avec numéro de suivi). L'option presse est une solution d'envois abordable, limitée aux commandes de petite taille. Elle ne dispose pas de numéro de suivi. Selon la taille de la commande, les magazines sont expédié en enveloppe bulle renforcées ou en pochette cartonnée.

➔ COLISSIMO (AVEC SUIVI)

L'option Colissimo permet de proposer un numéro de suivi en France et à l'international. Selon la taille de la commande, les magazines sont expédiés en pochette cartonnée ou entouré de papier bulle dans un colis renforcés. Pour les colis les plus volumineux, nous utilisons des protections mousse et/ou une double épaisseur de cartons pour garantir la sécurité durant le transport.

Toutes les commandes et abonnements sont traités en interne par l'équipe de Sick Publishing. Nous avons une vision claire de chaque commande, et une trace de tous nos envois. En cas de problème, n'hésitez pas à nous écrire à contact@sick-magazine.com en précisant votre numéro de commande. Nous sommes-là pour vous aider !