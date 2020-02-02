Le numéro Se7en

28,50 € soit environ 31,18 $US (≈ 31,18 $US)

En rupture

Vous qui lisez ces lignes, abandonnez toute espérance. Replongez dans la lente et minutieuse création de Se7en, le classique de David Fincher dont on a épluché les strates au sein d'un volume cinéma de 276 pages, conçu aux côtés du scénariste, monteur, sound-designer et d'une partie de l'équipe artistique qui a donné vie au classique.

Nous nous sommes replongés dans les prémices du script de Se7en aux côtés de son scénariste Andrew Kevin Walker, qui a spécialement exhumé de ses propres archives de multiples notes et recherches manuscrites sur les premières versions du script de Se7en. Au fil des +125 pages du dossier, on revient aussi sur le découpage ciselé du film avec Richard Francis-Bruce (Monteur), on décortique le processus et l'impact universel de l'introduction du film avec Kyle Cooper (Title Designer), le bruit de la pluie et la science du sound-design aux côtés de Kim B. Christensen (Sound Effect Editor), sans oublier les décors sordides et effets spéciaux macabres avec Barry Chusid (Assistant Art Director) & Margaret Beserra (Équipe des Effets Spéciaux). Dans ce numéro, nous avons exploré la cross-culture sous l'angle du cinéma en partant au contact d'artistes et créateurs d'oeuvres comme L'Échelle de Jacob (Bruce Joel Rubin), Mars Express (Jérémie Périn, Laurent Sarfati, Fred Avril, Philippe Monthaye), The Substance (Stanislas Reydellet, Raffertie), Maxxxine (Eliot Rockett) ou encore Scavengers Reign (Sean Buckelew). Pour cet opus, nous avons travaillé avec de multiples artistes (Jacque, K. James Duval, Loïc Lusnia, Nicolas Bazin, Przemysław Berestko, Sevan Grand, Shawn Sheehan & Synopsies) qui ont parsemé nos longs formats de créations inédites.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // Ex Libris numéroté avec des mots signés par des artistes et interviews du numéro - Édition collector limitée avec couverture extensible 60cm et finitions cuivre - Surcover alternative détachable - Marque page recto verso - Deck de 7 cartes du jeu Capsule Battle (Édition Penitence) - 276 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression offset française - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Couverture recto/verso inédite de Shawn Sheehan // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).