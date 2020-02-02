Le numéro Hotline Miami

28,50 € soit environ 31,18 $US (≈ 31,18 $US)

En rupture

Vous avez un nouveau message... S!CK #030 replonge dans la création d'Hotline Miami — un classique subversif du jeu indépendant que l'on explore au coeur d'un volume jeu vidéo de 276 pages, écrit aux côtés de certains des artistes, compositeurs et sound-designers impliqués dans la création des jeux.

Au fil d'un dossier de +100 pages, nous avons exploré les influences communes qui circulent entre les différents artistes et créateurs comme un courant électrique. L'occasion de plonger dans l'art psychédélique de El Huervo (Art & Bande-son), creuser les influences cinématographiques de la musique avec Carpenter Brut (Bande-Son), plonger en détail dans l'intensité brute des bruitages des jeux aux côtés Jordan Fehr (Sound-Design), ou encore replonger dans les prémices de la conception du classique et de sa bande-son avec Jasper Byrne (Playtest & Bande-Son) & Eirik Suhrke (Bande-Son). Dans ce numéro, nous avons exploré la cross-culture sous l'angle du jeu en partant au contact d'artistes et créateurs d'oeuvres comme Prince of Persia The Lost Crown (Mounir Radi, Jean-Christophe Alessandri), Tunic (Andrew Shouldice, Eric Billingsley, Janice Kwan, Terence Lee), Mediterranea Inferno (Lorenzo Redaelli), Mirror's Edge (Solar Fields, Mattias Häggström, Tobias Hogstrand) ou encore Ultros (El Huervo, Ratvader). Pour cet opus, nous avons travaillé avec une dizaine d'artistes (Aleksey Rico, Gauthier Colin, The Dead Pegasus, Matt Kehler, Synopsies, Milena Gontard, Nicolas Bazin, Oscar Sidoff Rydelius, Quentin Marroule & Sevan Grand) qui ont parsemé nos longs formats de créations inédites.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // Édition collector limitée avec couverture extensible 60cm et finitions rose métal - Ex Libris numéroté avec des mots signés par des artistes et intervenants du numéro - Surcover alternative détachable - Marque page recto verso - Deck de 7 cartes du jeu Capsule Battle (Édition Last Call) - 276 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression offset française - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Couverture recto/verso inédite de Aleksey Rico // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).