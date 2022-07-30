Le numéro Alan Wake

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Ce n'est pas un magazine, c'est un Vortex. Replongez dans la prose maudite d'Alan Wake avec S!CK #028, un opus jeu vidéo de 268 pages qui part à la rencontre des créateurs/trices du classique de l'horreur, à la poursuite de ses influences entre jeu vidéo et cinéma.

Pour immortaliser l'oeuvre de Remedy, nous sommes partis à la rencontre de Petri Alanko (Compositeur), Anssi Määttä (Réalisateur Live), Mikko Riikonen (Directeur de la Photographie), Simon Wasselin (Lead Narrative Designer), Nazareno Urbano (Designer des Environnements) ou encore Ilkka Villi, l'interprète de Wake qui retrace 20 ans dans la peau du personnage sous la forme de pages de manuscrits perdues. Dans ce numéro, vous trouverez aussi des interviews aux côtés des créateurs/trices de Assassin's Creed Mirage (Sarah Beaulieu), Chants of Sennaar (Julien Moya, Thomas Panuel, Thomas Brunet), Bomb Rush Cyberfunk (Dion Koster), Lone Survivor (Jasper Byrne), Cocoon (Erwin Kho) ou Jusant (Mathieu Beaudelin, Kevin Poupard, Edouard Caplain, Felix Elvis le Pottier). Pour cet opus, nous avons travaillé avec 10 artistes qui ont ont parsemés nos longs-formats d'oeuvres inédites.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // Édition collector limitée avec finitions rouge métal - Marque page recto verso - Deck de 6 cartes du jeu Capsule Battle (Édition Plot Twist) - 268 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression française - Tirage offset - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Dustin Knotek // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).