Le numéro Hellraiser

25,00 € soit environ 27,35 $US (≈ 27,35 $US)

Ajouter au Panier

Dans ce numéro, vous trouverez un dossier de +80 pages qui partage sa réflexion sur le Hellbound Heart, les deux premiers films, et le dernier opus de David Bruckner dont nous avons pu décortiquer la création de chacun des Cenobites avec Josh Russel et Sierra Spence, les maestros des effets pratiques. Pour retrouver notre chemin dans les abysses, nous avons également pu compter sur la participation exceptionnelle de Christopher Young – le compositeur iconique des deux premiers Hellraiser qui nous raconte les coulisses de sa collaboration avec Clive Barker. Au sommaire de cet opus cross-culture, on a également discuté avec des créateurs, compositeurs artistes ou ou scénaristes d'oeuvres comme Decarnation (Quentin de Beukelaer, Corentin Brasart / Fleur & Bleue & ALT236), Event Horizon (Philip Eisner), Blasphemous (Maikel Ortega / Jesús Campos) ou After Blue (Bertrand Mandico).

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // Édition collector limitée avec finitions violet métal - Marque page recto verso - Deck de 6 cartes du jeu Capsule Battle (Édition Puzzle Face) - 186 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression française - Tirage offset - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Aleksey Rico // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).