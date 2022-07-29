Le numéro Shadow of the Colossus

25,00 € soit environ 27,35 $US (≈ 27,35 $US)

En rupture

Pour mieux comprendre l'impact universel du classique, nous avons échangé avec Mak Malovic, artiste et responsable de la partie architecturale du somptueux remake de Shadow of the Colossus. On évoque avec lui le design par soustraction, la cruelle poésie des Terres Interdites, les différentes mythologies qui s’entremêlent dans la création des géants, mais aussi un très gros chapitre sur les références architecturales. Un dossier de +70 pages illustré d'une création recto/verso inédite de l’artiste Shawn Sheehan créée spécialement pour ce numéro. Au sommaire, on explore toujours plus loin la cross-culture en confrontant nos analyses directement au regard des créateurs/trices d'oeuvres comme MediEvil (Jason Wilson), Citizen Sleeper (Amos Roddy / Guillaume Singelin), Frontier (Guillaume Singelin), Alan Braxe ou encore Evil Dead Rise (Nick Bassett, Tristan Lucas).

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // Édition collector limitée avec finitions or mât - Marque page recto verso - Deck de 6 cartes du jeu Capsule Battle (Édition Pieds d'Argiles) - 172 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression française - Tirage offset - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Shawn Sheehan // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).