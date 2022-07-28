Le numéro Alien

25,00 € soit environ 27,35 $US (≈ 27,35 $US)

En rupture

Replongez dans la phobie biomécanique du classique de Ridley Scott avec le numéro ALIEN – un volume de 168 pages qui explore les entrailles de l'oeuvre mythique vous l'angle de la cross-culture. On a voulu comprendre la création, mais aussi l'impact monstrueux du huitième passager à travers une série d'interviews.

Avec ce numéro nous ne voulions pas seulement explorer la genèse du classique, mais aussi questionner l’influence qu’il continue d'exercer. C’est la raison pour laquelle nous avons confronté Alien aux œuvres qui lui ont succédé. L'occasion de discuter avec les créateurs, sound-designers, directeurs artistiques et développeurs d'oeuvres qui mêlent l'horreur spatiale, la science-fiction et le body-horror comme Dead Space (Ian Milham), Alien Isolation (Mark Angus) ou encore Scorn (Lazar Mesaroš et Nikola Milicevic). Tout au long du dossier de +70 pages, on revient également sur le cycle évolutif du Xenomorphe, ou l’impact émotionnel d’Ellen Ripley. Dans ce numéro, on discute également avec les créateurs de Cyberpunk Edgerunners (Rafal Jaki), Sonic Mania (Tee Lopes), Norco (Yuts / Jesse Jacobi) ou bien de l'héritage de Stalker avec Lazar Mesaros (Scorn) et Sébastien Renard (A Plague Tale).

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // Édition collector limitée avec finitions verte métal - Marque page recto verso à l'effigie de la cover - 6 cartes du jeu Capsule Battle (Édition Space Nightmare) - 168 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression française - Tirage offset - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Shawn Sheehan // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).