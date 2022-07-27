Le numéro American Psycho

25,00 € soit environ 27,35 $US (≈ 27,35 $US)

En rupture

« I think my mask of sanity is about to slip » – dit Patrick Bateman. Du film culte des années 2000 au roman de Bret Easton Ellis, ce numéro de 168 pages plonge dans les coulisses d'American Psycho, oeuvre clivante et visionnaire que l'on a longuement décortiquée aux côté de Gideon Ponte, chef décorateur du film.

Tout au long des +60 pages du dossier, nous avons bénéficié des éclairages de Gideon Ponte, chef décorateur du film qui nous a fait l’honneur de partager les coulisses du film, ainsi que sa vision de l'œuvre. L'occasion pour de revenir sur les scènes cultes (la fin, les cartes de visite, le masque transparent), mais aussi le style vestimentaire, la lumière, le sens de l'architecture New-Yorkaise dans le film ou la vanité de la nourriture. Dans ce numéro, on discute également avec des créateurs, game-designers, compositeurs, responsables de VFX, ou encore scénaristes de Hellraiser (Ben Lovett), Westworld (Patrick Clair), Cult of the Lamb (Julian Wilton), Rollerdrome (Antoine Dekerle), Sable (Gregorios Kythreotis), ou A Plague Tale (Sebastien Renard).

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // Édition Meurtrière limitée avec finitions rouge métal - Marque page collector - 6 cartes du jeu Capsule Battle (édition Serial Trader) - 168 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression française - Tirage offset - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Aleksey Rico // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).