Le numéro Breaking Bad

25,00 € soit environ 27,35 $US (≈ 27,35 $US)

En rupture

« The desert, it’s always the desert » – dit Saul Goodman sur un ton désabusé. De Breaking Bad à Better Call Saul, ce numéro de 164 pages décortique l’univers brûlant de Vince Gilligan sous l'angle du désert et du western moderne. L'occasion de plonger dans les coulisses d'un univers où l'ennui est souvent pire que la mort.

Le désert, c’est le lieu de tous les excès et transformations. C’est la naissance et la mort d’Heisenberg, un purgatoire à ciel ouvert en marge de la civilisation. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de déchiffrer durant +60 pages Breaking Bad, Better Call Saul et le film El Camino en prenant comme point de départ les vastes étendues arides qui emprisonnent Walt, Saul Goodman, Jesse Pinkman, Kim Wexler, Gus Fring et Mike Ehrmantraut. L'occasion de réfléchir au sens des alter-égos qui se calcinent sous un soleil de plomb, au besoin de tromper la routine ou à cette tragique ruée vers l'or bleu. Dans ce numéro, on explore aussi la cross-culture aux côtés de créateurs, responsables VFX, compositeurs ou game-designers d'oeuvres comme Stranger Things (Julien Hery), Tortues Ninja Shredder's Revenge (Jonathan Lavigne / Frédéric Gémus), Weird West (Raphaël Colantonio) ou encore Solar Ash (Alexander Johnson / Alx Preston / Joel Corelitz / Troupe Gammage & Sky Lu).

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // Édition collector limitée avec finitions bleue métal - Marque page collector - 6 cartes du jeu Capsule Battle (édition Cristal Bleu) - 164 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression française - Tirage offset - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Shawn Sheehan // Livraison partout dans le monde. Expédié par nos soins en colis ou enveloppe bulle renforcée. Vous pouvez en savoir plus sur nos envois ici.