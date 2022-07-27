Le numéro Ghibli

15,00 € soit environ 16,41 $US (≈ 16,41 $US)

Ajouter au Panier

Replongez dans la majestueuse filmographie Ghibli, ses rêveries infinies, ses mondes sous la surface, sa féminité évanescente, sa nature sublimée confrontée aux flammes de l’humanité... Un monde de rêveries raconté dans un numéro de 168 pages, qui cherche à apporter un autre regard sur les classiques du maître Hayao Miyazaki.

Avec ce numéro, nous voulions d’abord tenter de raconter Ghibli autrement. Vous ne trouverez pas de bio à rallonge des fondateurs du studio, mais plutôt une approche plus symbolique et spirituelle sur les chefs-d’oeuvre d’Hayao Miyazaki et Isao Takahata. C’est pourquoi nous avons décrypté Mon Voisin Totoro, Le Voyage de Chihiro ou Princesse Mononoke sous l’angle des cinq godai, l’ensemble d’éléments traditionnels japonais qui sont la terre (地), l’eau (水), le feu (火), le vent (風) et le vide, qui désigne parfois le paradis (空). Une réflexion de +60 pages qui revisite chacun des classiques du studio. Dans ce numéro cross-culture, on part aussi à la rencontre de créateurs d'oeuvres comme The Batman (James Chinlund), OlliOlli World (John Ribbins), Jackass (Rick Kosick) sans oublier notre plongée dans le dédale artistique de Elden Ring.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 168 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression française - Tirage offset - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Dustin Knotek // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).

➜ VOIR L'ÉDITION COLLECTOR // L'édition « Éclosion» du numéro Ghibli profite de finitions spéciales cuivre rosé sur la couverture, la tranche et la quatrième de couverture. Au dos du magazine se trouvent également une impression relief cuivre des signes du Godai japonais.