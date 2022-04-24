Le numéro Dark Souls

25,00 € soit environ 27,35 $US (≈ 27,35 $US)

En rupture

« Vous avez péri » - Ces lettres rouges sur fond noir sont la hantise de millions de joueurs. Nous nous sommes plongés dans le redoutable, mais somptueux dédale des Souls. Une infinie source de fascination immortalisée dans un numéro de 172 pages qui explore le dédale d'Hidetaka Miyazaki.

De Demon’s Souls à Dark Souls 3, nous sommes allés voir ce qui se trouve au-delà des pièges mortels, au-delà des némésis sanguinaires, là où résident une infectieuse beauté et un lore aux profondeurs insondables. Au fil des pages, nous avons promené notre plume dans les recoins du level design des Souls, et cette architecture entre grandeur et désolation qui flirt parfois avec les portes de la folie. Un dossier de +70 pages que l'on a choisi d'aborder non pas sous l'angle de la difficulté, mais plutôt des braises d'une certaine sérénité — celle l’apprentissage et l’accomplissement personnel face à l'adversité. Dans ce numéro, on explore aussi la cross-culture aux côtés de créateurs, scénaristes et compositeurs de films et jeux vidéo comme Stardew Valley (Eric Barone), Sifu (Jordan Layani), l'adaptation vidéoludique des Gardiens de la Galaxie (Richard Jacques) ou encore Matrix 4 (Aleksandar Hemon).

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // Édition collector limitée avec finitions or - Marque page S!CK #021 - Deck de 6 cartes du jeu Capsule Battle (Édition SombresÂmes) - 172 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression française - Tirage offset - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Shawn Sheehan // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).