Publier des magazines papier à l'ère numérique du consommable est un défi de taille. Pour être honnête, ça ressemble parfois à un vrai chemin de croix. Hey ! Je suis Yoann de S!CK. C'est moi qui écrit et édite le magazine depuis 2018. Ici, je partage des notes, pensées et je reviens sur mon expérience dans les limbes de l'édition indépendante.

➔ 22/05/26 — Les pieds dans le présent, les yeux dans le futur // Comment planifier le futur alors que le présent vous regarde droit dans les yeux ? Ces derniers jours, le « poids » du présent n'a jamais été aussi concret. Il se mesure en tonnes, ou en nombre de palettes — cinq pour être tout à fait précis. Des centaines de cartons remplis de magazines à défaire, reconditionner, ranger soigneusement dans des enveloppes et regarder s'envoler comme des petites parties de vous-même, ainsi que des artistes et créateurs/trices qui ont contribué à cette hérésie en dos carré collé qu'on ose encore appeler un magazine.

Comment décrire cet instant doux-amer, si spécial et un brin terrifiant du moment où j'ouvre le premier carton ? Ce premier exemplaire qu'on attrape au-dessus de la pile, ce plastique qui se défait dans un moment rituel, les pages qui se tournent au ralenti, les yeux du perfectionnisme rivés sur la moindre petite imperfection. Celle-là qui pourtant fait tout le charme du médium papier me dit-on, même si dans les 5 minutes après le déballage, je ne suis clairement pas apte à l'entendre. Il faudra attendre plusieurs jours pour que je voie ce même exemplaire, posé sur un coin de table, baigné dans un rayon de soleil aussi improbable qu'éphémère. C'est à ce moment-là que je me remets à tourner les pages, et que je me dis — Ok, peut-être qu'on ne s'est pas si mal débrouillé.

C'est le moment où se concrétisent toutes ces longues heures à se retourner le cerveau, à esquisser des plans et à les changer la semaine d'après. Dans son sommaire comme dans sa démarche, S!CK est une matière mouvante depuis 2018. Les différents numéros du magazine portent les stigmates de ces évolutions, ces questionnements et ces remises en question. Le papier est mon médium, et j'ai pourtant l'impression de constamment apprendre de nouvelles manières de m'exprimer avec. « Ce n'est pas un magazine, c'est un Vortex » — les derniers mots de S!CK sont toujours les mêmes. Mais dans cette spirale constante (et parfois un peu chaotique), je caresse l'idée de bientôt me trouver. Mettre un point final à la réflexion, et faire du magazine un objet stable et définitif. Je pense donc au futur. Je planifie, j'essaye de ne pas me tromper pour ne plus avoir à changer. Je pense au futur, mais avant d'arriver à demain, il y a les cinq palettes d'aujourd'hui.

➔ 27/03/26 — La diable est dans les finitions // J'adore travailler sur le magazine, mais ce numéro 32 est interminable. J'ai l'impression de travailler dessus depuis (environ) une éternité. Ce n'était pas un problème jusqu'à ce que je réalise que ce n'est finalement pas qu'une impression. Je travaille réellement sur ce magazine depuis 9 mois ! Pas mal pour une revue qui est supposée être quadrimestrielle...

Évidemment, j'essaye de ne pas seulement travailler sur le 32. J'ai déjà pris de l'avance sur notre prochain volume cinéma (le 33), pour lequel j'ai déjà enregistré 80% des interviews. Je continue à caresser l'idée de sortir celui-ci d'ici peu. Dans pas trop longtemps ? (Notez la manière avec laquelle j'évite soigneusement d'utiliser une donnée numérique). Le truc avec les derniers numéros du magazine, c'est qu'ils prennent beaucoup plus de temps qu'avant. Depuis l'explosion des prix du papier il y a quelques années, je me suis mis en tête que chaque page se devait de faire honneur au médium. J'ai commencé à aller toujours plus loin dans le détail, et aujourd'hui, ce sont ces mêmes finitions qui me prennent le plus de temps. Imaginez une barre de téléchargement bloquée à 95%. Je parle de cette teinte de couleur, cette numérotation de page, ce taux d'encrage, ce profil de couleur que « la majorité des gens ne remarquera pas » selon une partie de mon entourage. Bien essayé, mais en vain. Je suis convaincu que c'est justement la somme de ces petites choses qui finit par faire la différence. À moins que j'essaye de me convaincre moi-même ?

Au-delà du magazine, ces dernières semaines je me suis aussi (enfin) penché sur les suppléments des différentes éditions du 32, toujours avec la même « approche ». D'autres appellent ça une névrose, mais voilà ma vision du truc — si vous avez chiadé le produit principal, ce n'est pas pour qu'il se fasse descendre par tout ce qu'il y a autour. Le marque-page doit bénéficier du même souci de détails que le magazine dans lequel il s'insère. Découpe, colorimétrie, texture du papier... Ne pas oublier les cartes à collectionner, le t-shirt, les tirages... J'ai même réussi l'exploit non-négligeable de passer une toute une demi-journée sur un mot de remerciement... D'ailleurs, est-ce qu'on est ok sur les colis ? Les tarifs postaux ? En France, à l'international ?

Lorsque les questions s'accumulent comme ça, la réponse ne se trouve (hélas) plus au fond d'une tasse de café. Je crois surtout que j'ai besoin d'une pause. Maintenant que le Prince of Persia est à l'impression, que la précommande est terminée et que le prochain est dans les rails, on s'est dit avec Ludivine qu'on allait essayer de souffler 5 minutes. Avec un peu de chance, d'ici quelques jours, le prochain numéro ressemblera un peu moins à une pente raide. En attendant, il me reste encore de la mémoire dans mon appareil photo, et je crois qu'il y a un écureuil pas loin de chez moi qui aime bien prendre la pose. Si on était en 2004, je l'aurais posté direct sur mon Skyblog !

➔ 18/02/26 — J'ai commencé un journal ! // Ça fait déjà pas mal de temps que je vous partage les coulisses de production de chaque numéro, alors pourquoi faire un journal ? Je n'ai pas de réponse claire à cette question. Peut-être que j'avais envie de créer un lieu d'expression plus personnel, un endroit où partager mon expérience dans l'écriture, le design, mais aussi le monde de l'édition indépendante. Après 10 ans à naviguer solo dans ses eaux troubles, j'ai peut-être deux ou trois histoires à raconter.

Certains m'ont suggéré de faire des streams, de lancer un podcast... J'ai essayé de vous entendre, mais la vérité, c'est que l'écriture reste aujourd'hui encore mon unique forme d'expression valable. Je préfère laisser les micros, les réels et les miniatures Youtube à d'autres. Dites-vous que si j'avais écrit ça en 2006, au milieu de l'explosion des blogs, on aurait probablement fait un tabac. D'un autre côté, si on avait été en 2006, on aurait été beaucoup plus nombreux à pouvoir vous raconter les coulisses de l'édition d'un magazine papier ! Nous sommes désormais une espèce en voie de disparition...

Pour info, et je le dis autant à vous qu'à moi-même : ce sera épars. Il y aura des périodes d'activité, et puis tout à coup plus rien. Ça ne voudra pas dire que je n'ai plus envie de tenir ce journal, juste que je suis parti faire autre chose. Écrire, probablement. Ou peut-être que je fais du design, que j'empile des cartons ou que je prends des photos. Ou peut-être suis-je très loin de tout ça ? Allez savoir. Parfois je plonge tellement profond dans le Vortex que j'en oublie de connecter avec le monde extérieur. En 2026, on va essayer de faire en sorte que ça change...

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