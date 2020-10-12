Le numéro Keanu Reeves

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De Point Break à L’associé du Diable, de John Wick à Speed, de Matrix à Bill & Ted — S!CK plonge derrière les multiples visages de Keanu Reeves. Une icône à couper le souffle, dont nous avons retracé le parcours dans un numéro cross-culture de 150 pages.

Cité en modèle de persévérance, érigé en exemple universel, comment Keanu Reeves est-il passé d’un acteur discret à divinité du septième art ? En cherchant au-delà du phénomène de façade, nous nous sommes intéressé de près au travail de Keanu Reeves en replongeant dans sa filmographie depuis ses touts débuts. L'occasion de se frotter à son attrait pour les films indépendants comme River's Edge ou My Own Private Idaho. On a décortiqué le jeu parfois introverti et sensible de Reeves, avant de basculer de l'autre côté de spectre avec Matrix à John Wick, Speed et Point Break, où le même acteur incarne un nouveau type d'action hero. Entre les deux, on retrace les facettes d'un homme aux multiples talents, qui brille autant dans la comédie (Bill & Ted) que dans le surnaturel (Constantine). Dans ce numéro cross-culture, on revient aussi sur le Joker de Joaquin Phoenix, Once Upon A Time in Hollywood ou l'introduction de Jurassic Park. Pour ce numéro, nous sommes également fiers de présenter une couverture recto/verso inédite de Jonas Devacht, ainsi que des citations illustrées de l'artiste Loic Lusnia.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 150 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 135gr - Impression française - Couverture semi-rigide, finitions mât - Illustration recto/verso inédite de Jonas Devacht // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Découvrir nos conditions d'envois).