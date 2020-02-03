Le numéro Nosferatu

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En rupture

S!CK #033 bascule dans l'obscurité de Nosferatu. Préparez-vous à plonger dans les entrailles du monstre mythique au fil d'un volume cinéma chargé d'interviews, qui revient sur la renaissance du vampyre et ses inspirations créatives, le tout agrémenté d'illustrations, de concepts et de photos de tournage inédites.

Pour donner vie à ce numéro hanté, nous avons réuni une partie des artistes et l'équipe créative du film de 2024. L'occasion de se replonger dans la genèse du monstre sculpté par David White (Prosthetic Designer) et Traci Loader (Makeup Design). Le directeur artistique Hauke Richter nous a guidés dans l'architecture caverneuse du célèbre château, avant que Linda Muir revienne en détail sur les recherches et la minutie de ses (superbes) costumes. Vous disséquerez aussi la mécanique des plans avec l'artiste storyboard Adam Prescott, les racines expressionnistes de Nosferatu avec Till Holder (Concept Artist), ou encore les interminables râles de la bête avec les sound-designers Damian Volpes et Michael Fentum. Au sommaire, vous trouverez aussi des dizaines d'interviews qui immortalisent les histoires derrière la création de films comme Everything Everywhere All At Once (Jason Kisvarday), Mickey 17 (Edward Ashton, Fiona Crombie), Annihilation (Andrew Whitehurst, Denis Schnegg), Common Side Effects (Vincent Tsui) ou encore Blue Velvet (Duwayne Dunham, Jeff Goodwin). Des discussions parsemées d'illustrations spécialement créées pour ce numéro par des artistes français et internationaux (Aleksey Rico, Alexandre Chaudret, Gauthier Colin, Jeff Goodwin, K. James Duval, Nicolas Bazin, Pat Thomas, Sevan Grand, Shawn Sheehan & Synopsies).

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // Ex Libris numéroté avec des mots signés par des artistes et interviews du numéro - Édition collector limitée avec couverture extensible 60cm et finitions argent - Surcover alternative détachable - Marque page recto verso - Deck de 7 cartes du jeu Capsule Battle (Édition Étreinte de l'Ombre) - 184 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression offset française - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Shawn Sheehan // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois). // Numéro actuellement en précommandes. Livraison estimée Oct/Nov 2026.