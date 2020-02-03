Le numéro Prince of Persia

28,50 € soit environ 31,18 $US (≈ 31,18 $US)

En rupture

Le temps est comme un océan en pleine tempête... S!CK #032 explore l'art et la création de Prince of Persia. Au fil des époques et des épisodes, nous avons remonté le fil de la saga imaginée par Jordan Mechner dans un volume jeu vidéo de 228 pages, raconté par les artistes et créateurs/trices phares des différents épisodes.

Pour ce numéro, le créateur de Prince of Persia, Jordan Mechner est revenu sur les inspirations et défis de l'épisode originel, mais aussi sur son approche narrative. Durant +100 pages, on explore l'art et la création des différents épisodes aux côtés des artistes de la saga, comme le directeur artistique Raphaël Lacoste (Les Sables du Temps), Nicolas « Sparth » Bouvier (L'Âme du Guerrier) ou encore le concept artiste Maxime Desmettre, qui nous parle de l'épisode illustratif de 2008. Lucie Dewagnier (Game Director) et Dylan Eurlings (Directeur Artistique) nous ont retracés la naissance de The Rogue Prince of Persia, et la compositrice Mentrix s'est replongé dans la (sublime) musique traditionnelle de The Lost Crown. Dans ce numéro, vous trouverez aussi des dizaines d’interviews qui immortalisent la création des jeux vidéo, comme Animal Well (Billy Basso, Dan Adelman), Still Wakes the Deep (Dan Pinchbeck, Jason Graves, Michele Nucera, Iain Gillespie), Lorelei & the Laser Eyes (Simon Flesser), Tinykin (Marie Marquet, Romain Claude, Simon « Hutt » Trousselier) ou encore Firewatch (Chris Remo). Des discussions parsemées d'illustrations inédites d'une dizaine d'artistes (Aynaz Najafi, Gauthier Colin, K. James Duval, Lilian El Sayed, Matt Kehler, Milena Gontard, Nicolas Bazin, Przemysław Berestko, Quentin Marroule & Sevan Grand).

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // Ex Libris numéroté avec des mots signés par des artistes et interviews du numéro - Édition collector limitée avec couverture extensible 60cm et finitions or - Surcover alternative détachable - Marque page recto verso - Deck de 7 cartes du jeu Capsule Battle (Édition Le Miroir des Sables) -228 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression offset française - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Matt Kehler // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).