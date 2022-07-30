Le numéro The Thing

18,50 € soit environ 20,24 $US (≈ 20,24 $US)

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S!CK plonge dans l'horreur abyssale de The Thing dans un opus jonché d'illustrations et interviews inédites, qui retrace la création et l'héritage du classique de John Carpenter, aux côtés de l'équipe du film de 1982.

En couverture, nous avons longuement échangé avec le producteur Stuart Cohen qui a retracé les coulisses du film. On a aussi discuté avec Peter Kuran (Designer du Générique), Thomas G. Waites (Acteur / Windows), Dick Warlock (Cascadeur et doublure de Kurt Russel) & Rob Burman (Département des effets spéciaux) avec qui nous avons décortiqué l'impact intemporel des effets pratiques du film. Dans ce numéro, nous avons exploré la cross-culture sous l'angle du cinéma en partant au contact d'artistes et créateurs d'oeuvres comme The Killer (Andrew Kevin Walker), The Lighthouse (Craig Lathrop, Matt Likely), Tortues Ninja Mutant Mayhem (Arthur Fong, Justin Runfola), Dark City (George Liddle) ou encore Poor Things (Vasilis Marmatakis). Pour cet opus, nous avons travaillé avec 10 artistes qui ont ont parsemés nos longs-formats d'oeuvres inédites.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 272 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression offset française - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Couverture recto/verso inédite de Shawn Sheehan // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).

➜ VOIR L'ÉDITION COLLECTOR // L'édition collector du numéro The Thing profite de finitions bleu métal sur toutes les faces de la cover ainsi que la tranche. Contient également un marque page collector et les 6 cartes du deck « Frozen Outpost » de Capsule Battle.