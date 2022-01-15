Le numéro Fight Club

15,00 € soit environ 16,41 $US (≈ 16,41 $US)

En rupture

« Je veux que tu me frappes aussi fort que tu peux » - dit Tyler sur un parking crasseux. Sur les traces du classique de David Fincher, on s'est replongé dans l'Amérique consumériste et autodestructrice qui a engendré Tyler Durden, le gourou, sauveur et paillasson de l'humanité désossé dans un numéro de 180 pages.

Comment Chuck Palahniuk et David Fincher ont-ils placé à travers Fight Club, toute l’Amérique à bout portant ? Nous avons passé au crible le classique sur +60 pages, avec dans le viseur une exploration méthodique de Fight Club dans ses plus belles fulgurances, ses travers et ses paradoxes, sans oublier son rapport thérapeutique à la douleur. On a examiné la philosophie anti-matérialiste de Typer Durden, les limbes de l'enfer corporate où tout n'est que duplicata « copy of a copy » avant de plonger dans les origines anarchistes du Fight Club et des Space Monkeys. Entre deux uppercuts, nous sommes également revenus sur les scènes cultes du film, de son générique jusqu'à la poésie de l'effondrement final. Dans ce numéro, on explore aussi le Vortex de la cross-culture auprès de chef décorateurs, scénaristes, compositeurs et créateurs/trices d'oeuvres comme Dune (Patrice Vermette), The Medium (Grzegorz Like), ou encore notre rencontre avec Eric Sferro.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 180 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression française - Tirage offset - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Olivier Lutaud // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).

➜ VOIR L'ÉDITION COLLECTOR // L'édition collector du numéro Fight Club profite de finitions spéciales argentées sur la couverture, la tranche et la quatrième de couverture. Au dos du magazine se trouve également une impression relief argent du pingouin vu dans le film.