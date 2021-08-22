Le numéro Lovecraft

25,00 € soit environ 27,35 $US (≈ 27,35 $US)

En rupture

Comment Howard Phillips Lovecraft continue-t-il d’irradier la cross-culture ? C’est la question que nous nous sommes posée dans ce numéro cosmique de 176 pages qui explore l'héritage de l'auteur de Providence par le prisme des artistes, cinéastes, game designers, mangakas, musiciens et auteurs qu’il a lui-même influencés.

Un magazine aux frontières de la folie, illustré par une couverture recto/verso inédite de l’artiste Aleksey Rico, qui croise L’appel de Cthulhu avec la Couleur Tombée du Ciel. Ce numéro Lovecraft est un peu particulier. Vous n’y trouverez pas de biographie extensive de l’auteur. Vous ne trouverez pas non plus d’analyses détaillées de son oeuvre, mais plutôt une exploration de son héritage dans la culture moderne. L'occasion de se plonger dans des oeuvres comme Alien et son érotisme tentaculaire (Shokushu), le joyau noir Bloodborne, la trilogie de l'apocalypse de John Carpenter, Arrival, True Detective, mais aussi les tréfonds de la musique métal, Donjon & Dragons ou encore le Necronomicon de Evil Dead. Pour illustrer ce dossier cosmique de +70 pages, nous proposons également une mise en page bardée de citations et de créations visuelles inédites qui visent à accentuer cet hommage aux différents récits de l’auteur. Dans ce numéro, on parle aussi de Resident Evil, du dédale psychologique de Disco Elysium ou encore de la création The Binding of Isaac.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // Édition collector limitée avec finitions miroir - Marque page collector avec finitions miroir - Artwork A5 Limité - 176 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 140gr - Impression française - Tirage offset - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Aleksey Rico // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).