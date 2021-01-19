Le numéro Gremlins (Édition Gizmo)

15,00 € soit environ 16,41 $US (≈ 16,41 $US)

En rupture

Les Gremlins sont à l’honneur des deux couvertures de S!CK #016. Pour ce numéro, nous avons mis les bouchées doubles (!) en proposant DEUX couvertures inédites de l'artiste canadien Samuel Ho, qui viennent enrober les 164 pages d'un numéro chargé en cross-culture. Alors, Team Gizmo ou Team Stripe ?

Nous nous sommes replongés dans le classique nostalgique de Joe Dante, qui est à nos yeux le film ultime des fêtes de fin d’année. Ce dossier, on l’a d’abord abordé par le prisme des influences, parfois contradictoires, qui ont fini par assembler le classique que l'on adore. La plume de Chris Columbus, la réalisation de Joe Dante, l’influence de Spielberg et de sa machine à rêves, les musiques de Jerry Goldsmith, les effets spéciaux sensationnels de Chris Walas… Tous ces talents se conjuguent au service d’un film marqué par les opposés. D’un côté, la candeur, la douceur d’une comédie familiale. De l’autre, l’anarchie, les monstres balancés au micro-ondes, l’horreur et le gore ! La fourrure soyeuse de Gizmo, ou le sadisme chaotique du méchant Stripe ? Il fallait bien deux covers différentes pour rendre justice au plus bipolaire des films de Noël. Dans de numéro, on plonge aussi dans les visages du Joker avec trois comics qui réinventent la légende, on explore la beauté d'Hadès, sans oublier notre retrospective sur la claque Transmetropolitan.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 164 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 140gr - Impression française - Tirage offset - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Samuel Ho // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).