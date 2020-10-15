Le numéro Akira

15,00 € soit environ 16,41 $US (≈ 16,41 $US)

En rupture

TETSUO + KANEDA. Les deux antihéros d'AKIRA fusionnent sur la couverture inédite de S!CK #015, qui plonge dans les entrailles du chef-d'oeuvre de Katsuhiro Otomo. Un classique du manga et de l'animation sur lequel nous avons voulu apposer un nouveau regard transversal, au sein d'un numéro cross-culture de 172 pages.

AKIRA, c’est une obsession, c’est une apocalypse — un big bang qui a mis K.O le monde des mangas, de l’animation, et de la cross-culture en général. Pour notre dossier de +60 pages, nous avons donc décidé d’aborder cette oeuvre ô combien mythique sous l’angle de la dualité. Celle entre Tetsuo et Kaneda (forcément), mais aussi entre la beauté et la dévastation. L’humanisme et le cyberpunk. La phobie du nucléaire et l’espoir d’un meilleur lendemain… On a réfléchi à la notion de cyberpunk à la japonaise, avant de s'intéresser de près au style incisif du maître Otomo sur ses planches très cinématographiques, sa représentation de l'humanité et sa société de Néo-Tokyo, qui est à bien des égards le reflet du Japon et de son Histoire jonchée de traumatismes. Dans ce numéro, on plonge également dans la dualité de The Last of Us 2, l'héritage moderne du cyberpunk dans Westworld ou le final traumatique de Seven.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 172 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 140gr - Impression française - Tirage offset - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Aleksey Rico // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).