Le numéro Friday the 13th

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« Ils étaient prévenus. Ils étaient condamnés. Et en ce Vendredi 13, plus rien ne pourra les sauver ! ». On ne pouvait pas passer à côté, Jason Voorhees est en couverture du treizième numéro de S!CK — une revue de 150 pages qui retrace les origines et le parcours increvable d'une icône des slashers.

Le célèbre tueur de Crystal Lake est passé sur notre table d'autopsie. Film après film, carnage après carnage, on a décortiqué la saga engendrée par Sean S.Cunningham sous toutes ses facettes. De sa culture du gore, à son rapport obsessionnel avec l'image de la mère, en passant par ses explosions de violences cathartiques, nous avons retracé le parcours glorieusement chaotique du tueur au masque de hockey. L'occasion de se replonger dans les secrets de conception de ses scènes de meurtres les plus cruellement mémorables, de leurs coulisses jusqu'aux effets spéciaux pratiques. Au fil des pages de notre dossier de couverture, nous nous sommes intéressé au le lien entre la mort et l'érotisme, mais aussi à la manière dont la censure a prodigué un tout autre type de massacre, sans oublier une grande retrospective de la spectaculaire bande-originale de Harry Manfredini qui a posé son empreinte indélébile sur le cinéma d'horreur. Dans ce numéro, on explore aussi le Vortex de la cross-culture avec des essais sur The Fly (La Mouche) de Cronenberg, Watchmen de Damon Lindelof, Mad Men, ou The Big Lebowski.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 150 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 135gr - Impression française - Couverture semi-rigide, finitions mât - Illustration recto/verso inédite de Shawn Sheehan // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Découvrir nos conditions d'envois).