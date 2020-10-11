Le numéro Mortal Kombat

15,00 € soit environ 16,41 $US (≈ 16,41 $US)

Ajouter au Panier

FINISH HIM ! Des origines de sa création à son apogée sanglante, nous nous sommes plongé dans les coulisses de Mortal Kombat, la plus irrévérencieuse des sagas du jeu de combat. Avec ce numéro, nous voulions rendre hommage à l'histoire fascinante et aux coulisses d'une saga qui a bravée tous les interdits.

De sa fascination pour la violence, jusqu’aux foudres de la censure, en passant par son passé controversé, nous avons écumé les archives de Mortal Kombat, son goût de la provocation, son passé sulfureux et son amour éternel pour les démembrements à mains nues. Les jeux, les films, les épisodes dérivés (y compris ceux que l’on aurait préféré oublier), nous avons analysé de fond en comble l’historique complexe de cette saga dans un grand dossier de couverture parsemé de citations illustrées par l'artiste Loic Lusnia. Au sommaire de ce numéro cross-culture de 150 pages, on revient aussi sur la scène du braquage mythique dans Heat, la simulation de detective L.A Noire ou encore les adaptations de Hellboy.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 150 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 135gr - Impression française - Couverture semi-rigide, finitions mât - Illustration recto/verso inédite de Samuel Ho // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Découvrir nos conditions d'envois).