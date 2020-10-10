Le numéro Hannibal

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En rupture

Tueur prolifique, légende de l’horreur et fin gourmet — S!CK plonge dans la fascination universelle de Hannibal Lecter. De Anthony Hopkins à Mads Mikkelsen, ce numéro de 150 pages pratique l'autopsie du personnage culte en se plaçant dans la logique interne du cannibale.

Avec ce numéro, nous avons voulu comprendre les inspirations profondes de Thomas Harris lors de la création de son cannibale en proposant une étude comparative de Lecter avec celle de véritables tueurs en série. Le but ? Confronter le monstre à la réalité pour mieux en saisir tous les rouages psychologiques, sa logique bien à lui — une source inépuisable d'attraction et de révulsion simultanée, qui emprunte également beaucoup au mythe surnaturel du vampire. Dans ce dossier, on revient aussi sur les personnages forts de Clarice Starling, Will Graham, Jack Crawford, et toutes celles et ceux qui ont succombé au charme insidieux d'un manipulateur chirurgical. Le tout est accompagné d'une couverture recto/verso inédite de l'artiste Aleksey Rico et de citations illustrées de Loic Lusnia. Au sommaire de ce numéro cross-culture, on plonge aussi dans les musiques de Danny Elfman pour le Batman de Tim Burton, les origines de Sekiro avant de revenir sur The Warriors de Walter Hill.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 150 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 135gr - Impression française - Couverture semi-rigide, finitions mât - Illustration recto/verso inédite de Aleksey Rico // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Découvrir nos conditions d'envois).