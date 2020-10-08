Le numéro Crash Bandicoot

15,00 € soit environ 16,41 $US (≈ 16,41 $US)

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Connaissez la folle histoire derrière la création de Crash Bandicoot ? Saviez-vous que la mascotte orange a manqué de s'appeler Willy the Wombat ? Mais surtout, savez-vous prononcer le cri salvateur du masque Aku Aku ? Dans ce numéro, S!CK remonte aux racines de la saga culte de Naughty Dog.

L'occasion d'explorer les coulisses du premier jeu sorti en 1996 et la genèse du personnage de Andy Gavin et Jason Rubin, avant de s'attarder sur ses suites Cortex Strikes Back, Warped, Team Racing, sans oublier Twinsanity et Crash of the Titans. Au fil des pages et des épisodes, ce numéro propose de livrer une analyse de la saga sous toutes ses facettes — l'occasion de nous interroger sur sa direction artistique, ses bruitages, sa manière de mélanger 2D et 3D ou encore le sens particulier de la difficulté dans la première trilogie. Le tout est accompagné d'une couverture inédite de l'artiste Shawn Sheehan qui entend bien briser le quatrième mur... Au sommaire de ce numéro cross-culture, on revient aussi sur la machine à rêve Kingdom Hearts, l'enfer du vide de Dead Space ou les corps détraqués de Suspiria.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 150 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 135gr - Impression française - Couverture semi-rigide, finitions mât - Illustration recto/verso inédite de Shawn Sheehan // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Découvrir nos conditions d'envois).