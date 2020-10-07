Le numéro Futurama

15,00 € soit environ 16,41 $US (≈ 16,41 $US)

En rupture

Ou en sera l'humanité à l'aube de l'an 3000 ? Véritable coup de génie, Futurama marqué à tout jamais l'univers de la cross-culture. Dans ce numéro, nous avons voulu questionner la vision du lendemain prônée dans la série, mais aussi (et surtout) la manière dont elle nous met face à notre propre réalité.

De son lien avec l'art rétro-futuriste en passant l’influence omniprésente de la télévision, sans oublier la satire vitriolée de notre société contemporaine, notre grand dossier de couverture plonge dans une série d'animation perchée quelque-part entre l'anticipation et la dystopie. L'occasion d'aborder la conception de son générique emblématique, l'architecture de New New York, en passant par la conception même du vaisseau Planet Express, tout en gardant un oeil sur son propre rapport à l'image — les shows fictifs, fausses publicité, et mise en abîme de la télévision qui traverse les épisodes de la série. Le tout est signé d'une couverture recto/verso de l'artiste Albert Montoya. Au sommaire de ce numéro, on revient aussi sur la conquête de l'Est dans Red Dead Redemption, le purgatoire du gore de Brain Dead ou The Revenant.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 150 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 135gr - Couverture semi-rigide, finitions mât - Illustration recto/verso inédite de Albert Montoya // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Découvrir nos conditions d'envois).