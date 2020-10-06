Le numéro X-Files

15,00 € soit environ 16,41 $US (≈ 16,41 $US)

En rupture

La vérité n’est pas ailleurs, elle est dans le numéro X-Files. Aux frontières du réel, on est revenu sur le genèse des dossiers classés X. Du sens subliminal de son générique aux influences qui vont de Twin Peaks à Twilight Zone, ce numéro de 150 pages passe au microscope la série de Chris Carter.

Immergé au coeur de la nuit, les notes d'un générique transpercent les enceintes de la télévision. C'est le cri de ralliement, la sirène qui annonce le basculement dans un monde de mystères, où la conspiration n'est jamais loin, et où la vérité devient une denrée aussi versatile qu'insaisissable. Plus qu'une série science-fiction, X-Files prend des allures de quête existentielle, avec en filigrane la question qui nous obsède tous — sommes nous vraiment seuls dans l'univers ? Dans ce grand dossier de couverture, vous trouverez une analyse fleuve de la mythologie d’X-Files, les influences de ses créateurs/trices, en passant par la musique atmosphérique de Mark Snow. Vous plongerez aussi dans l'intimité de Mulder et Scully, le couple d’agents le plus emblématique de la télévision, sans oublier notre guide des Monsters of the Week comme Eugene Victor Tooms, le FlukeMan ou Patrick Garland Crump. Le tout est illustré d'une couverture recto/verso inédite de l'artiste Samuel Ho, et de multiples citations illustrées de Loic Lusnia. Dans ce numéro, on revient aussi sur le portrait d'une jeunesse tokyoïte en proie à la corruption adulte dans Persona 5, la claque universelle de District 9 ou le générique de la série animée Batman.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 150 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 135gr - Impression française - Couverture semi-rigide, finitions mât - Illustration recto/verso inédite de Samuel Ho // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Découvrir nos conditions d'envois).