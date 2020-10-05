Le numéro Silent Hill

15,00 € soit environ 16,41 $US (≈ 16,41 $US)

En rupture

Plus qu'un simple jeu d'horreur, Silent Hill est un purgatoire collectif. Un voile opaque de remise en question, recouvert d'une brume abrasive et étrangement réconfortante. Celle d'une saga qui a littéralement changé la face de l'horreur. Préparez-vous à sombrer dans les enfers.

À la fois magnétique et oppressante, lunatique et terrifiante, la ville de Silent Hill est le reflet déformé de nos plus grands traumatismes. C'est la culpabilité inhérente du genre humain, incarnée dans un lieu embrumé de doute, d'horreur et de folie. Pourtant, derrière l'angoisse et le cauchemar ultime se cache une étrange forme de plénitude. Au sommaire de ce numéro, plongez dans une vaste analyse qui décortique les entrailles de la saga la plus terrifiante du jeu vidéo. L'occasion de retracer ses (nombreuses) influences cinématographiques, sa soundtrack atmosphérique signée Akira Yamaoka, jusqu'à l'architecture cauchemardesque de la ville elle-même. L'occasion aussi d'aborder la symbolique tourmentée des créatures infernales qui hantent les lieux. Dans ce numéro, on revient aussi sur l'épicentre de la débauche dans Las Vegas Parano, la bande-son organique de Rayman Legends ou le générique de South Park.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 150 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 135gr - Impression française - Couverture semi-rigide, finitions mât - Illustration recto/verso inédite de Olivier Lutaud // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Découvrir nos conditions d'envois).