Le numéro Jim Carrey

15,00 € soit environ 16,41 $US (≈ 16,41 $US)

En rupture

Un sourire élastique, des dents parfaitement alignées, un regard habité... Insaisissable jusque dans ses apparitions publiques, Jim Carrey est une énigme. Mais qui se cache réellement derrière le masque ? Dans ce numéro, on a étudié la passionnante filmographie d'un acteur qui ne prend jamais un rôle au hasard.

Au fil des pages, on revient longuement sur la carrière de l’immense Jim Carrey, ainsi que ses multiples facettes. De Dumb & Dumber à The Mask, du Truman Show à Man on the Moon, de Ace Ventura à Batman Forever, sans oublier Eternal Sunshine of the Spotless Mind — Jim Carrey passe de la comédie à la tragédie, du rire aux larmes. Versatile dans ses rôles, constant dans son génie, on a décidé de parler de l'homme, du monstre de spectacle, mais aussi de sa grande passion pour les masques successifs et les doubles maléfiques. Bruce Almighty, Me Myself & Irene... La ressemblance entre Jim Carrey lui-même est certain de ces rôle demeure frappante, à tel point qu'on se demande parfois si le plus grand rôle de Jim Carrey, ne serait pas finalement Jim Carrey lui-même. Au sommaire, on plonge aussi dans les coulisses de Jaws, l'appel de la street culture dans Jet Set Radio, ou la controverse de Manhunt.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 150 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 135gr - Impression française - Couverture semi-rigide, finitions mât - Illustration recto/verso inédite de Jonas Devacht // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Découvrir nos conditions d'envois).