Le numéro Joker

15,00 € soit environ 16,41 $US (≈ 16,41 $US)

En rupture

Evacuez les rues de Gotham, le Joker s'est encore évadé de l'asile d'Arkham. Dans ce numéro cross-culture de 150 pages, vous trouverez une longue analyse croisée sur les multiples visages du plus grand vilain de tous les temps. Le tout illustrée d'une couverture exclusive de Shawn Sheehan qui rend hommage à Killing Joke et la série animée de Paul Dini.

Son rire est si emblématique qu'il résonne dans vos têtes en ce moment même. Son goût pour l'anarchie n'a n'égal que le besoin d'ordre de Bruce Wayne. Chaos et dévastation sont ses maîtres mot, le tout avec un rictus constant et contagieux. Pour le Joker, la folie est une arme à double tranchant. Voilà pourquoi il méritait bien un numéro à lui tout seul. De toutes façons c'était ça, où vous retrouviez la rédaction de S!CK au fond d'un fleuve à Gotham... Au fil d'un long dossier, on s'est penché sur les origines du Joker, ses premières apparitions, ses multiples ébauches et nombreux interprètes à travers les décennies. De Mark Hamill à Heath Ledger, de Frank Miller à Jack Nicholson, retour sur les différents visages du clown, vus à travers les plus grandes oeuvres. On revient aussi sur les musiques de Streets of Rage, la bande-son d'Interstellar ou le générique minimaliste de Stranger Things.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 150 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 135gr - Impression française - Couverture semi-rigide, finitions mât - Illustration recto/verso inédite de Shawn Sheehan // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Découvrir nos conditions d'envois).