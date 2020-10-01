Le numéro Evil Dead

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En rupture

Un shotgun, une tronçonneuse greffée à la place de l'avant-bras, une armée de l'ombre et une saga culte... S!CK exhume les dessous sanglants de la saga Evil Dead. De sa gestation dans les entrailles de Sam Raimi, jusqu'à son explosion vers les sommets de l'horreur, ce numéro cross-culture revient sur la création d'une saga mythique.

Comment un film marginal et dissident, tourné par un groupe d'étudiant, a-t-il pu devenir le fer de lance d'un phénomène mondial ? Dans ce numéro, on retrace l'impact de la saga Evil Dead sur le cinéma d'horreur. Au commencement, il n'y avait qu'une poignée de jeunes cinéastes bourrés de rêves et d'espoirs. Leur nom ? Sam Raimi et Bruce Campbell. Du premier film à Army of Darkness, en passant par le remake de Fede Alvarez et la série Ash vs Evil Dead, ce numéro revient longuement sur les épisodes fondamentaux d'une saga dissidente de l'horreur. On revient aussi sur la légende du B-movie Bruce Campbell, ou encore les inspirations lovecraftiennes des monstrueux Deadites. Au sommaire, on plonge aussi dans le corrosif Canis Canem Edit, dans les notes envoutantes de vangelis pour Blade Runner ou la recette du Kahuna Burger de Pulp Fiction.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 150 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 135gr - Impression française - Couverture semi-rigide, finitions mât - Illustration recto/verso inédite de Mike Wrobel // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Découvrir nos conditions d'envois).