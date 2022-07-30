Le numéro Alan Wake

18,50 € soit environ 20,24 $US (≈ 20,24 $US)

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Pour immortaliser l'oeuvre de Remedy, nous sommes partis à la rencontre de Petri Alanko (Compositeur), Anssi Määttä (Réalisateur Live), Mikko Riikonen (Directeur de la Photographie), Simon Wasselin (Lead Narrative Designer), Nazareno Urbano (Designer des Environnements) ou encore Ilkka Villi, l'interprète de Wake qui retrace 20 ans dans la peau du personnage sous la forme de pages de manuscrits perdues. Dans ce numéro, vous trouverez aussi des interviews aux côtés des créateurs/trices de Assassin's Creed Mirage (Sarah Beaulieu), Chants of Sennaar (Julien Moya, Thomas Panuel, Thomas Brunet), Bomb Rush Cyberfunk (Dion Koster), Lone Survivor (Jasper Byrne), Cocoon (Erwin Kho) ou Jusant (Mathieu Beaudelin, Kevin Poupard, Edouard Caplain, Felix Elvis le Pottier). Pour cet opus, nous avons travaillé avec 10 artistes qui ont ont parsemés nos longs-formats d'oeuvres inédites.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 268 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 150gr - Impression française - Tirage offset - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Dustin Knotek // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).

➜ VOIR L'ÉDITION COLLECTOR // L'édition collector du numéro Alan Wake profite de finitions rouges métal sur toutes les faces de la cover ainsi que la tranche. Contient également un marque page collector et les 6 cartes du deck « Plot Twist » de Capsule Battle.