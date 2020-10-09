Le numéro Jackie Chan

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S'accrocher à un hélicoptère, glisser le long d'un gratte-ciel, se jeter du septième étage... On l'appelle l'homme avec un millier d'os cassés. Entre Hong Kong et Los Angeles, revivez la filmographie Jackie Chan dans un numéro percutant de 150 pages qui retrace l'incroyable parcours du maître de l'action.

Avec ce numéro, nous voulions rendre hommage au parcours d'un monstre sacré du cinéma d'action dont l'existence prend parfois des airs de manga shōnen. De ses années Kung-Fu passées à s’extirper du spectre de Bruce Lee, à ses cascades suicidaires, sans oublier son explosion sur le marché américain, et enfin sa renaissance dans le genre dramatique, nous avons retracé les plus grandes périodes (et les plus grands films) de l'inépuisable légende. Police Story, Project A, sans oublier Armour of God, New Fist of Fury, Drunken Master, et Young Master — retour sur les classiques du cinéma Hong-Kongais qui ont forgé son style de combat unique, tout en essayant de comprendre ce personnage à la fois fascinant, attachant et controversé, dont l’enfance difficile aurait elle-même pu faire l’objet d’un film. Dans ce numéro cross-culture, on revient aussi sur les musiques de Django Unchained, Get Out, ou le générique de la série Hannibal.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 150 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 135gr - Impression française - Couverture semi-rigide, finitions mât - Illustration recto/verso inédite de Olivier Lutaud // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Découvrir nos conditions d'envois).