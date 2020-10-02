Le numéro Malcolm in the middle

15,00 € soit environ 16,41 $US (≈ 16,41 $US)

En rupture

Chaque rediffusion consolide son génie et sa réputation. Sitcom punk par excellence, faux raccords et budget à la renverse, Malcolm in the Middle est une série sortie avec les tripes. Elle méritait bien qu'on en fasse autant pour ce numéro. Yes no, maybe. I don't know. Can you repeat the question ?

Une mère énervée, des frères insupportables, un QI démesuré dans un monde de brute, des stratégies de galériens, des répliques cultes, un père à quelques encablures de finir chauve et dealer de Meth... Parce-qu'elle a mis en scène une famille au naturel désarmant, la sitcom de Lindwood Boomer méritait bien qu'on la décortique de fond en comble au fil d'un long dossier qui revient en détails sur les coulisses de la série culte. À plus d'un titre, Malcolm in the Middle représente la crise d'ado de la télévision elle-même, lassée de la bienséance ambiante et des bons sentiment. En plus d'être le portrait craché des 2000's, Malcolm in the Middle, c'est l'incursion du punk sur les ondes de masse. Dans ce numéro, on revient aussi sur la poésie shintoiste d'Okami, l'étrange apocalypse de Donnie Darko ou la recette du mythique Portal Cake. (Spoiler, ce n'est pas un mensonge).

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 150 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 135gr - Impression française - Couverture semi-rigide, finitions mât - Illustration recto/verso inédite de Butcher Billy // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Découvrir nos conditions d'envois).