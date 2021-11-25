Le numéro The Office

15,00 € soit environ 16,41 $US (≈ 16,41 $US)

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Du bijou britannique jusqu’à la consécration de la version américaine, on s’est plongé dans les dessous de The Office, la série culte dont on a exploré l'impact, le génie créatif et la nostalgie de l'open space en couverture d'un numéro de 164 pages qui saura vous satisfaire sur la longueur… That’s what she said ?

De ses débuts difficiles à son explosion en streaming, en passant par sa manière de déceler la beauté et l'absurde dans la banalité du monde corporate, nous nous sommes perdus durant +60 pages dans un quotidien où le rêve américain flirt avec le reportage animalier. Au fil des pages, ce numéro explore les coulisses de la série, son amour des temps morts, son impact sur la culture internet, son rythme d'écriture et ses nombreuses scènes coupées. L'occasion de se plonger dans la symbiose d'un casting, et la manière dont les talents comme Steve Carrell & Rainn Wilson se sont emparés des codes instaurés par Ricky Gervais & Stephen Merchant sur la série originale. Au sommaire de ce numéro cross-culture, vous trouverez aussi des sujets sur Junji Ito, une discussion avec Para One, ou la soundtrack de Katana Zero avec son compositeur Ludowic.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 164 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 140gr - Impression française - Tirage offset - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Shawn Sheehan // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).

➜ VOIR L'ÉDITION COLLECTOR // L'édition collector du numéro The Office profite d'une couverture dépliable extensible, révélant une nouvelle section de l'artwork inédit de Shawn Sheehan. Cette édition est également livrée avec un marque-page classique et des stickers limités.