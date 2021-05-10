Le numéro Metal Gear Solid

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« L'amour peut éclore sur un champ de Bataille ». Metal Gear Solid, c’est bien plus que du jeu vidéo. C’est une obsession, une succession de révolutions, menées d’une main de maître Hideo Kojima. Pour ce numéro de 180 pages, nous nous sommes plongés dans les entrailles intimes de cette phénoménale saga.

Au fil des pages de ce numéro, nous nous attardé sur l'heure de gloire de la franchise Metal Gear tout en réfléchissant à son héritage, ce qu'elle laisse derrière elle — le chant du Cygne d'un Serpent. Du tout premier épisode de Metal Gear sorti en 1987, jusqu’à The Phantom Pain, en passant par Sons of Liberty ou le glorieux Snake Eater, nous voulions dégager de l'oeuvre de Kojima une vision d'ensemble dont nous avons extirpé les grandes thématiques, les fulgurances, les récurrences et les obsessions. Sa violence et sa poésie. Sa cinématographie, la révolution de sa prise en main, sa bande originale virtuose, la densité de son scénario géopolitique, mais aussi la puissance de ses personnages comme Revolver Ocelot, Raiden, Otacon et (évidemment) Solid Snake et Big Boss, les deux soldats légendaires qui servent de fil rouge à toute notre analyse. Au sommaire de ce numéro cross-culture, on plonge aussi dans le rôle de la nourriture dans Shenmue, Cyberpunk 2077 ou Robocop vs Terminator.

➜ SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D'ENVOIS // 180 pages sans publicité - Langue française - 170 x 230mm - Dos carré collé sur papier 140gr - Impression française - Tirage offset - Couverture semi-rigide, finitions soft touch - Illustration recto/verso inédite de Shawn Sheehan // Expédié par nos soins & livraison partout dans le monde. (Voir nos conditions d'envois).