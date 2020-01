C’est dans le blanc des yeux, en plein concert et face à ses fans, que ScHoolboy Q a fait cette promesse. Un nouvel album pour 2020 donc, et l’envie débordante de se surpasser, un an après la sortie de CrasH Talk.

« Je vais sortir un nouvel album cette année, c’est pas des mensonges. Je travaille dessus depuis la sortie de CrasH Talk » ScHoolboy Q ne perd pas de temps. Après un opus qui a pour le moins divisé, le rappeur germano-américain qui avait été lourdement affecté par le décès tragique de son ami Mac Miller en 2018 relève définitivement la tête. ScHoolboy Q a faim, et il l’assume. Membre du label Top Dawg Entertainment, ScHoolboy Q prépare donc son sixième album et ne s’en cache absolument pas. Aucun doute ce nouveau projet sera à surveiller de très près.

Par Tombe-Stone le 31 janvier 2020