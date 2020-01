La bonne nouvelle n’a échappé à personne : John Frusciante est de retour dans la formation des Red Hot Chili Peppers, avec qui le guitariste emblématique s’apprête à reprendre la route. Aujourd’hui, on apprend qu’il sera également sur le prochain album.

La nouvelle a été transmise par nulle autre que le batteur Chad Smith, au micro de Rolling Stone. « On m’a donné une directive stricte pour cette interview : NE PARLE PAS DU GROUPE », a-t-il dit, avant de concéder : « Oui, John est de retour dans le groupe, comme chacun le sait. Nous sommes emballés. Les festivals sont les seuls shows bookés. Pour le moment, nous allons principalement nous concentrer sur des nouvelles chansons, et écrire un nouvel album. On est très excité à l’idée de faire de la nouvelle musique ». C’est donc confirmé : les Red Hot bossent sur un nouvel album, et Frusciante en sera une partie intégrante. Voilà qui risque de faire plaisir aux nostalgiques de Blood Sugar et Californication…

Par Random Hero le 9 janvier 2020